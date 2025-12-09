Директор Аллегровой опроверг сведения о ее новогодних корпоративах

Квятковский также назвал недостоверной информацию о гонораре в размере 25 млн рублей, уточнив, что певица прекратила корпоративную деятельность с началом специальной военной операции и никогда не выступала в новогоднюю ночь.

Аллегрова вернулась на сцену летом 2025 года, приняв участие в фестивале «Новая Волна». Тогда она объяснила длительное отсутствие концертов пандемией и ситуацией в стране, заявив, что не считает возможным выходить к публике в столь непростый период, передает «Радиоточка НСН».

