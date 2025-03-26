Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий
Народного артиста России, певца Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить государственных наград и званий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Большого Московского государственного цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.
По его словам, Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. При этом певица, как указал артист, разжигательница «конфликтов между русскими и всеми остальными».
Что касается Макаревича, то, по словам Запашного, «он оскорблял не однажды наше население».
Директор цирка отметил, что эти артисты на Западе продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград.
«Я предлагаю разработать механизм лишения присуждённых государственных наград и званий... надо защитить высокое звание от дискредитации этими негодяями», — заключил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий
- В Верховной Раде заявили, что Зеленский стал единственным препятствием к миру
- Лавров отметил смену отношения лидеров Европы к перемирию на Украине
- СМИ: Киев атаковал Белгород
- Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
- Ульянов: Москва не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране
- Москва: Задействованные в сельхозэкспорте банки РФ должны вернуть к SWIFT
- Советник Уолтц: Журналисты делают себе имя на лжи о Трампе
- Аналитик: Поставки оружия Украине прекратятся к лету
- Дания с 2026 года начнет призыв женщин в армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru