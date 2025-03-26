Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий

Народного артиста России, певца Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить государственных наград и званий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Большого Московского государственного цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.

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По его словам, Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. При этом певица, как указал артист, разжигательница «конфликтов между русскими и всеми остальными».

Что касается Макаревича, то, по словам Запашного, «он оскорблял не однажды наше население».

Директор цирка отметил, что эти артисты на Западе продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград.

«Я предлагаю разработать механизм лишения присуждённых государственных наград и званий... надо защитить высокое звание от дискредитации этими негодяями», — заключил он.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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