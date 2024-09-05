Любимова: В России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате

«Постоянно мониторим наш отечественный кинопрокат, более сотни дел возбуждено по данному вопросу в этом году. Это прямое нарушение действующего законодательства», — указала Любимова.

По словам министра, в РФ не удалось полностью справиться с теневым прокатом, когда в кинотеатрах показывали голливудские блокбастеры. Как отметила глава Минкульта, проблема пиратского показа в кино и интернете актуальна с момента появления авторского права и наблюдается во многих странах. При этом в России ситуация обострилась после ухода из страны официальных дистрибьюторов фильмов.

«Это стало определенным вызовом для всей индустрии в тот момент, когда американские крупные студии покинули РФ, и тут же появились желающие воспользоваться этой ситуацией и попытаться на этом заработать», — указала Любимова, назвав такую деятельность недопустимой.

Между тем Минкульт сообщил, что кассовые сборы в кинопрокате в России за июнь-июль достигли максимума за три года, объем рынка в денежном выражении составил 5,4 млрд рублей, пишет RT.

