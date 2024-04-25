Номинант на «Большую книгу» Яна Вагнер назвала «Тоннель» самым страшным романом
«Большая книга» входит в число двух главных литературных премий, сказала Вагнер в эфире НСН, отметив в прошлогоднем шорт-листе произведения Веркина и Сальникова.
Писатель Яна Вагнер в интервью НСН сравнила премию «Большая книга» с футбольным чемпионатом и рассказала о своем новом романе «Тоннель».
Национальная литературная премия «Большая книга» ранее объявила длинный список XIX сезона, в который попали 50 произведений. В их числе роман «Тоннель» Яны Вагнер, по другой книге которой, «Вонгозеро», сняли сериал «Эпидемия».
«Больших литературных премий у нас немного осталось, всего две, так что, разумеется, попасть в длинный список одной из них очень приятно, а в короткий, наверное, еще приятнее. Мне пока не доводилось, но я уверена. Надеяться или рассчитывать на победу, мне кажется, не стоит, чтобы потом не расстраиваться. "Тоннель" – это история нескольких сотен человек, которые оказываются запертыми в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Причины им неизвестны, связи с поверхностью нет и ведут они себя очень по-разному. История герметичная и страшная, пожалуй, самая страшная из всех, которые я написала», - сказала Вагнер, пообещав скоро рассказать и об экранизации «Тоннеля».
В прошлом году премию «Большая книга» выиграл Евгений Водолазкин с романом «Чагин». При этом писательница сказала, что у нее были другие фавориты.
«Я болела за Эдуарда Веркина и из прошлогоднего шорт-листа выбрала бы его "снарк снарк", еще "Оккульттрегер" Сальникова тоже очень хороший. А вот "Чагина" я еще, к сожалению, прочесть не успела. Премия – как футбольный чемпионат, в этом году одна команда побеждает, а в следующем другая. Это игра, как и все соревнования. Интересно гадать, кто победит, а повлиять на это никак нельзя, так даже интереснее», - заключила собеседница НСН.
Писатель Евгений Водолазкин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН», что во время вручения премии чувствовал себя «ветераном, а не фаворитом» и принял бы любой результат.
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