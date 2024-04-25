Номинант на «Большую книгу» Яна Вагнер назвала «Тоннель» самым страшным романом

«Больших литературных премий у нас немного осталось, всего две, так что, разумеется, попасть в длинный список одной из них очень приятно, а в короткий, наверное, еще приятнее. Мне пока не доводилось, но я уверена. Надеяться или рассчитывать на победу, мне кажется, не стоит, чтобы потом не расстраиваться. "Тоннель" – это история нескольких сотен человек, которые оказываются запертыми в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Причины им неизвестны, связи с поверхностью нет и ведут они себя очень по-разному. История герметичная и страшная, пожалуй, самая страшная из всех, которые я написала», - сказала Вагнер, пообещав скоро рассказать и об экранизации «Тоннеля».

В прошлом году премию «Большая книга» выиграл Евгений Водолазкин с романом «Чагин». При этом писательница сказала, что у нее были другие фавориты.

«Я болела за Эдуарда Веркина и из прошлогоднего шорт-листа выбрала бы его "снарк снарк", еще "Оккульттрегер" Сальникова тоже очень хороший. А вот "Чагина" я еще, к сожалению, прочесть не успела. Премия – как футбольный чемпионат, в этом году одна команда побеждает, а в следующем другая. Это игра, как и все соревнования. Интересно гадать, кто победит, а повлиять на это никак нельзя, так даже интереснее», - заключила собеседница НСН.

Писатель Евгений Водолазкин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН», что во время вручения премии чувствовал себя «ветераном, а не фаворитом» и принял бы любой результат.

