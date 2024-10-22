Премьеру «Ученик. Восхождение Трампа» в России перенесли по неизвестным причинам

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» исчез из графика ближайших релизов в российском прокате, сообщил «Кинопоиск».

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Кроме того, были отменены пресс-показы киноленты. Премьера фильма о пути молодого политика Дональда Трампа к власти должна была состояться 31 октября. Первые показы уже прошли в Санкт-Петербурге в рамках кинофестиваля «Послание к человеку».

Новые даты показов объявят позднее, уточнили в «Кинопоиске».

Голливуд занял сторону демократов на фоне президентской гонки в США, заявил ранее в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Поэтому сторонники Дональда Трампа попытаются «притормозить» прокат фильма «Ученик», допустила главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампФильм

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