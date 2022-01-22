Премьеру новых частей франшизы «Миссия невыполнима» перенесли на 2023 и 2024 годы

Известно, что премьера седьмой части состоится 14 июля 2023 года вместо ранее запланированного 30 сентября 2022-го, а восьмой фильм выйдет на большой экран 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023-го.

Причины отсрочки - пандемия COVID-19.

Отмечается, что первоначально «Миссия невыполнима 7» должна была выйти 19 ноября 2021 года, позднее - 27 мая 2022. При этом новая часть франшизы находится на седьмой строчк топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года по версии IMDb.

Ранее, 12 сентября 2021 года руководитель осветительной команды Мартин Смит рассказал в Instagram, что съемки фильма «Миссия: невыполнима 7» завершены.