Премьеру новых частей франшизы «Миссия невыполнима» перенесли на 2023 и 2024 годы

Седьмую и восьмую части сериала «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли зрители смогут увидеть на год позже запланированного - в 2023 и 2024 годах. Такое решение приняли Paramount и Skydance, сообщает The Hollywood Reporter.

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Известно, что премьера седьмой части состоится 14 июля 2023 года вместо ранее запланированного 30 сентября 2022-го, а восьмой фильм выйдет на большой экран 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023-го.

Причины отсрочки - пандемия COVID-19.

Отмечается, что первоначально «Миссия невыполнима 7» должна была выйти 19 ноября 2021 года, позднее - 27 мая 2022. При этом новая часть франшизы находится на седьмой строчк топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года по версии IMDb.

Ранее, 12 сентября 2021 года руководитель осветительной команды Мартин Смит рассказал в Instagram, что съемки фильма «Миссия: невыполнима 7» завершены.

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ФОТО: https://www.kinopoisk.ru
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