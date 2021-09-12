Закончились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»

Съемки фильма «Миссия: невыполнима 7» завершены. Об этом рассказал руководитель осветительной команды Мартин Смит в Instagram.

Главный осветитель разместил снимок, на которой запечатлен с огромной кинохлопушкой с надписью Mission Complete! («Миссия завершена!» - прим. НСН). Последнюю часть снимали полтора года.

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Смит поблагодарил всех участников съемки и выразил готовность работать нал следующей частью проекта. По словам главы осветительной команды проекта, релиз назначен на 7 июля 2023 года.

Ранее киностудия Paramount перенесла дату релиза фильма «Миссия: невыполнима 7» из-за пандемии коронавируса. Стало известно, что фильм выйдет на экраны 30 сентября 2022 года.

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ФОТО: https://www.kinopoisk.ru
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