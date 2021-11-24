СМИ сообщили о пластической операции на лице Тома Круза

Его выдала отметина на щеке, которую заметили журналисты издания The Sun. Голливудский актер попал под прицелы фотокамер на британском аэродроме в Даксфорде, где он тренировался управлять военным истребителем для продолжения фильма «Миссия невыполнима».

Как видно на фото, лицо Круза значительно располнело, что бывает после косметических операций. Кроме того, на это указывает шрам на щеке актера.

Ранее внешний вид постаревшего Тома Круза расстроил его фанатов. На фотографиях видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины.

