СМИ сообщили о пластической операции на лице Тома Круза
Американский актер Том Круз сделал круговую подтяжку лица, сообщает телеканал «360».
Его выдала отметина на щеке, которую заметили журналисты издания The Sun. Голливудский актер попал под прицелы фотокамер на британском аэродроме в Даксфорде, где он тренировался управлять военным истребителем для продолжения фильма «Миссия невыполнима».
Как видно на фото, лицо Круза значительно располнело, что бывает после косметических операций. Кроме того, на это указывает шрам на щеке актера.
Ранее внешний вид постаревшего Тома Круза расстроил его фанатов. На фотографиях видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Отправлен на экспертизу подросток, готовящий нападение на казанскую школу
- США планируют добиваться наращивания добычи нефти
- Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность
- В ВОЗ назвали «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин
- Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока - 2»
- Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ
- ОНК: Ректору Шанинки необходима госпитализация в ближайшее время
- Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал от телеведущей $2 млн
- Умерла старейшая жительница Земли
- Актриса Светличная попала в реанимацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru