Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
Студия Lionsgate вновь перенесла дату премьеры четвертой части «Джона Уика», сообщает пресс-служба кинокомпании.
В Twitter студии был опубликован видеоролик в стилистике фильма, в котором говорится, что боевик Чада Стахельски с бессменным Киану Ривзом в главной роли выйдет на экраны 24 марта 2023 года. Ранее четвёртый фильм о киллере планировалось выпустить в прокат 27 мая 2022.
На данный момент известно, что помимо Киану Ривза в фильме «Джон Уик 4» сыграют Донни Йен, Лоренс Фишбёрн, Билл Скарскард и Иен Макшейн.
Ранее в прокат вышла фантастическая лента «Матрица: Воскрешение», в которой главные роли исполняют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в первых трёх фильмах франшизы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами
- «Это вы должны дать!» Путин не дал журналистке Sky News гарантий о ненападении на Украину
- Актриса из «Универа» задала вопрос Путину о деградации молодежи
- Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
- «Когда долбанут»: Путин ответил на вопрос о возможности войны с Украиной
- Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве
- Путин оценил работу региональных властей во время пандемии
- Путин о Навальном: Не надо прикрывать политикой уголовное преступление
- «Шлеп-шлеп и пошли»: Путин рассказал о вакцинации в советское время
- Путин отказался вводить меры преследования для антиваксеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru