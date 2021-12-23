Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год

В Twitter студии был опубликован видеоролик в стилистике фильма, в котором говорится, что боевик Чада Стахельски с бессменным Киану Ривзом в главной роли выйдет на экраны 24 марта 2023 года. Ранее четвёртый фильм о киллере планировалось выпустить в прокат 27 мая 2022.

На данный момент известно, что помимо Киану Ривза в фильме «Джон Уик 4» сыграют Донни Йен, Лоренс Фишбёрн, Билл Скарскард и Иен Макшейн.

Ранее в прокат вышла фантастическая лента «Матрица: Воскрешение», в которой главные роли исполняют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в первых трёх фильмах франшизы, сообщает RT.

