«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ «Кинопоиска» в 2021 году
Супергеройский блокбастер «Лига справедливости Зака Снайдера» стал лидером по просмотрам среди фильмов и сериалов на «Кинопоиске» в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса.
В сообщении говорится, что картину Зака Снайдера посмотрели более 2 млн подписчиков. Также в список самых популярных вошли проекты «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной доктор», «Конек-Горбунок», «Мажор. Фильм», преодолевшие отметку в миллион подписчиков.
В «Кинопоиске» отметили, что в 2021 году на 16% выросла популярность российских фильмов и сериалов, которые заняли более половины ТОП-20.
Ранее фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США и стал вторым по лучшему старту в прокате в американской истории.
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