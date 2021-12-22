«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ «Кинопоиска» в 2021 году

В сообщении говорится, что картину Зака Снайдера посмотрели более 2 млн подписчиков. Также в список самых популярных вошли проекты «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной доктор», «Конек-Горбунок», «Мажор. Фильм», преодолевшие отметку в миллион подписчиков.

В «Кинопоиске» отметили, что в 2021 году на 16% выросла популярность российских фильмов и сериалов, которые заняли более половины ТОП-20.

Ранее фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США и стал вторым по лучшему старту в прокате в американской истории.