Премьера триллера «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Отмечается, что прокат картины 26 августа стартует во всех кинотеатрах мира.

Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.

Ранее убытки от коронавируса в киноиндустрии оценили в миллиарды долларов. В частности, кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.







