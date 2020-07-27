Премьера триллера «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. объявила новую дату премьеры триллера режиссера Кристофера Нолана «Довод». Как ожидается, фильм предстанет перед широкой публикой 26 августа. Об этом сообщает сайт со ссылкой на киностудию.

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Отмечается, что прокат картины 26 августа стартует во всех кинотеатрах мира.

Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.

Ранее убытки от коронавируса в киноиндустрии оценили в миллиарды долларов. В частности, кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.




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