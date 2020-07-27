Netflix объявил о создании приквела к сериалу «Ведьмак»

Компания Netflix официально анонсировала работу над приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Об этом сообщает ТАСС.

Сроки создания проекта не уточняются. Сериал получил название The Witcher: Blood Origin ("Ведьмак: Происхождение"). Он расскажет о событиях за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Запланировано создание шести серий.

Ранее убытки от коронавируса в киноиндустрии оценили в миллиарды долларов. В частности, кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал ситуацию в мировом кинематографе близкой к катастрофе.



