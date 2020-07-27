Netflix объявил о создании приквела к сериалу «Ведьмак»
Компания Netflix официально анонсировала работу над приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". Об этом сообщает ТАСС.
Сроки создания проекта не уточняются. Сериал получил название The Witcher: Blood Origin ("Ведьмак: Происхождение"). Он расскажет о событиях за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Запланировано создание шести серий.
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