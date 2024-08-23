Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится онлайн

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Визит колдуна Северина (Александр Устюгов) в Белогорье вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти город и жизнь собственного отца, Софья отправляется в Москву, где живет Иван. Марье же предстоит сразиться со злом в волшебном городе.

Работа над проектом продолжалась четыре года, в сериале участвуют Виктор Сухоруков, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Никита Кологривый.

Ранее сообщалось, что в России начались съемки сказки «Царевна-лягушка».



