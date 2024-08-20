В России начались съемки сказки «Царевна-лягушка»

Согласно синопсису, лягушка, живущая в пруду городского парка, очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как другая лягушка поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. После этого лягушка-кинолюбительница отправляется на поиски стрелы, но вместо нее ловит мячик для гольфа, запущенный Иваном Царевичем.

Съемки фильма пройдут в Москве и Московской области, пишет «Российская газета». Всех сказочных персонажей создадут при помощи трехмерной анимации.

