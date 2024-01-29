«Соломин одобрил!»: Ректор ГИТИСа о новом главном режиссере Малого театра

«Я очень рад этому решению. В Малом театре ничего менять не нужно, потому что это замечательный театр со своими великими традициями, которые были сохранены Юрием Мефодьевичем Соломиным, пронесены через годы, через страны, столетия и тысячелетия. Так вышло, что он оказался руководителем в сложнейшее время при смене столетий», - отметил он.

По его словам, все режиссерские работы Дубровского были одобрены лично Юрием Мефодьевичем Соломиным.

«Дубровский Алексей Владимирович сам закончил Щепкинское училище, он пришел в Малый театр после работы в Московском ТЮЗе, где он сыграл немало главных ролей, и десять лет проработал под началом Соломина. Сначала он работал как актер, а потом начал свои режиссерские опыты. Здесь он выпустил и «Мертвые души», и «Собачье сердце». Все эти опыты были одобрены Юрием Мефодьевичем. В театре меняются поколения, меняется звучание, речь артистов. Это все происходит самой собой, здесь очень важно сохранять. Самое главное – создать максимально комфортные условия для всех великих, которые здесь работают, это я могу сказать по себе на примере ГИТИСа», - рассказал собеседник НСН.

15 января на исторической сцене Малого театра состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем театра Юрием Соломиным. Соломин умер в 88 лет 11 января. До этого его выписали из больницы после инсульта, куда он попал в начале ноября. Его состояние осложнялось из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза, передает «Радиоточка НСН».

Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года.

