«Соломин одобрил!»: Ректор ГИТИСа о новом главном режиссере Малого театра
Григорий Заславский заявил НСН, что рад назначению Алексея Дубровского, который сможет сохранить великие традиции театра.
Алексей Дубровский десять лет проработал под началом Юрия Соломина и сможет сохранить великие традиции Малого театра, заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с НСН.
Актер, режиссер и педагог Щепкинского училища Алексей Дубровский стал новым главным режиссером Малого театра. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Ранее Дубровский был заместителем художественного руководителя. Заславский назвал главную задачу нового руководителя.
«Я очень рад этому решению. В Малом театре ничего менять не нужно, потому что это замечательный театр со своими великими традициями, которые были сохранены Юрием Мефодьевичем Соломиным, пронесены через годы, через страны, столетия и тысячелетия. Так вышло, что он оказался руководителем в сложнейшее время при смене столетий», - отметил он.
По его словам, все режиссерские работы Дубровского были одобрены лично Юрием Мефодьевичем Соломиным.
«Дубровский Алексей Владимирович сам закончил Щепкинское училище, он пришел в Малый театр после работы в Московском ТЮЗе, где он сыграл немало главных ролей, и десять лет проработал под началом Соломина. Сначала он работал как актер, а потом начал свои режиссерские опыты. Здесь он выпустил и «Мертвые души», и «Собачье сердце». Все эти опыты были одобрены Юрием Мефодьевичем. В театре меняются поколения, меняется звучание, речь артистов. Это все происходит самой собой, здесь очень важно сохранять. Самое главное – создать максимально комфортные условия для всех великих, которые здесь работают, это я могу сказать по себе на примере ГИТИСа», - рассказал собеседник НСН.
15 января на исторической сцене Малого театра состоялась церемония прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем театра Юрием Соломиным. Соломин умер в 88 лет 11 января. До этого его выписали из больницы после инсульта, куда он попал в начале ноября. Его состояние осложнялось из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза, передает «Радиоточка НСН».
Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года.
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