Представитель SHAMAN заявил, что в графике артиста нет концерта в Киеве
Руководитель пресс-службы российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский заявил, что в концертном графике исполнителя нет выступления в Киеве, сообщает NEWS.ru.
Комментируя публикации в СМИ о старте продажи билетов на шоу в украинской столице в апреле 2024 года, он указал, что достоверная информация о концертах размещена на официальном сайте музыканта.
«Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает», — заключил Коробков-Землянский.
Ранее SHAMAN проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на вокальном шоу «Перепой звезду», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru