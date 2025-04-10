Представитель опроверг обвинения против ван Дамма по делу о торговле людьми

Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в том, что он воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетних в Румынии, абсурдны и необоснованны. Представитель актера Патрик Гоавек заявил журналу People, что актер не совершал ничего подобного. По словам представителя, Ван Дамм «не желает комментировать или подогревать эти слухи».

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Ранее телеканал Pro TV сообщил, что ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что, будучи в Каннах, он якобы воспользовался услугами преступной сети, торговавшей людьми, в числе которых были несовершеннолетние. Актера подозревают в использовании сексуальных услуг пяти румынских девочек. Заявление правоохранителям поступило от одной из молодых женщин.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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