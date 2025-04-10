Представитель опроверг обвинения против ван Дамма по делу о торговле людьми
Обвинения в адрес актера Жан-Клода ван Дамма в том, что он воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетних в Румынии, абсурдны и необоснованны. Представитель актера Патрик Гоавек заявил журналу People, что актер не совершал ничего подобного. По словам представителя, Ван Дамм «не желает комментировать или подогревать эти слухи».
Ранее телеканал Pro TV сообщил, что ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что, будучи в Каннах, он якобы воспользовался услугами преступной сети, торговавшей людьми, в числе которых были несовершеннолетние. Актера подозревают в использовании сексуальных услуг пяти румынских девочек. Заявление правоохранителям поступило от одной из молодых женщин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru