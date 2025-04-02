Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Актер Голливуда бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм попал в число обвиняемых по уголовному делу в Румынии о криминальной сети торговли людьми, в том числе детьми. Как сообщил портал Hotnews, ему вменили использование сексуальных услуг лица, которое заведомо подвергалось эксплуатации.

Заявление от имени одной из потерпевших подано в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии. Истица утверждает, что события имели место около 10 лет назад во время пребывания актера в Каннах. Утверждается, что Ван Дамм прибег там к услугам пяти девушек румынского происхождения, которые были насильно вовлечены в занятие проституцией.