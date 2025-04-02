Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Актер Голливуда бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм попал в число обвиняемых по уголовному делу в Румынии о криминальной сети торговли людьми, в том числе детьми. Как сообщил портал Hotnews, ему вменили использование сексуальных услуг лица, которое заведомо подвергалось эксплуатации.

Заявление от имени одной из потерпевших подано в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии. Истица утверждает, что события имели место около 10 лет назад во время пребывания актера в Каннах. Утверждается, что Ван Дамм прибег там к услугам пяти девушек румынского происхождения, которые были насильно вовлечены в занятие проституцией.

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Согласно публикации, молодых женщин для артиста подбирал бизнесмен из Румынии Морел Боля, владелец модельного агентства. С 2022 года он проходит ключевым обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. Расследование еще не закончено.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в румынском Управлении по борьбе с организованной преступностью подтвердили, что дело, в котором фигурирует Ван Дамм принято к производству

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПроституцияТорговляАктеры

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