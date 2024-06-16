Певица Катя Лель заявила о знаках внимания от Жан-Клода Ван Дамма

Российская певица Катя Лель заявила, что американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказывал ей знаки внимания. Об этом она рассказала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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По словам исполнительницы, Ван Дамм заметил ее на свадьбе в Абу-Даби, куда она прилетела для выступления.

Лель отметила, что на пляже Ван Дамм попросил у нее телефон. В итоге актер сам дал ей свои контакты и попросил диск с песнями, вспомнила артистка.

В конце 2023 года Лель подняла стоимость своего выступления в пять раз на волне популярности хита «Мой мармеладный», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Brand Awards
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