Представитель МакSим рассказала о самочувствии певицы

«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», - пояснила представитель артистки, отвечая на вопрос, пришла ли МакSим в сознание.

Ранее на сайте «Комсомольской правды» появилась публикация с комментарием игумена Луки (Степанова), который является духовником певицы. Он назвал слухами сообщения СМИ о том, что артистка находится без сознания. Игумен утверждал, что нее «есть сознание».

Богушевская подтвердила, что Лука - духовник МакSим, но пациентка находится в коме, подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.



