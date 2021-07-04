Представитель МакSим рассказала о самочувствии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова – прим. НСН) остается по-прежнему в тяжелом состоянии, не приходит в сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Яну Богушевскую.
«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», - пояснила представитель артистки, отвечая на вопрос, пришла ли МакSим в сознание.
Ранее на сайте «Комсомольской правды» появилась публикация с комментарием игумена Луки (Степанова), который является духовником певицы. Он назвал слухами сообщения СМИ о том, что артистка находится без сознания. Игумен утверждал, что нее «есть сознание».
Богушевская подтвердила, что Лука - духовник МакSим, но пациентка находится в коме, подключена к аппарату ИВЛ.
Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.
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