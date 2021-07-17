Представитель МакSим прокомментировала сообщения СМИ об отказе легкого у певицы

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская ответила по поводу появившихся в СМИ данных об отказе правого легкого у певицы.

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«Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — прокомментировала она ситуацию РИА Новости.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована в конце июня. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Позже певице диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. В настоящее время МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Певица находится в медикаментозной коме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкантыМузыкаГоспитализацияПевица
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