Представитель МакSим прокомментировала сообщения СМИ об отказе легкого у певицы

«Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — прокомментировала она ситуацию РИА Новости.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована в конце июня. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Позже певице диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. В настоящее время МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Певица находится в медикаментозной коме.

