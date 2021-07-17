Менеджер МакSим похвалила Шнурова за стих об ожидании смерти певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская прокомментировала пост музыканта Сергея Шнурова со стихотворением на смерть аактера Петра Мамонова упомянул о том, что якобы «все ждут» и смерти певицы. Об этом менеджер артистки написала в Stories на своей странице в Instagram.

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Шнуров оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», — рекомендовала пользователям Богушевская.

Напомним, Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на смерть музыканта Петра Мамонова и упомянул в нем и певицу МакSim.

«Все ждут, когда уже умрет Максим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:

Как они жили и другие байки», — написал артист.

