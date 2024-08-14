Представитель Долиной: Мошенники использовали нейросеть

Мошенники, обманувшую народную артистку РФ Ларису Долину, использовали изображение, созданное нейросетью, сообщил в эфире «Первого канала» представитель исполнительницы Сергей Пудовкин.

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По его словам, с ним злоумышленники обратились в микрокредитную организацию. «Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах», — заявил Пудовкин.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал Анжелу Цырульникову, курьера, которую следствие обвиняет в причастности к хищению 200 млн рублей у Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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