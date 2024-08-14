Представитель Долиной: Мошенники использовали нейросеть
14 августа 202400:01
Мошенники, обманувшую народную артистку РФ Ларису Долину, использовали изображение, созданное нейросетью, сообщил в эфире «Первого канала» представитель исполнительницы Сергей Пудовкин.
По его словам, с ним злоумышленники обратились в микрокредитную организацию. «Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах», — заявил Пудовкин.
Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал Анжелу Цырульникову, курьера, которую следствие обвиняет в причастности к хищению 200 млн рублей у Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru