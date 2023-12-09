Представитель Chanel предрек ухудшение ситуации в мире моды

По его мнению, причиной ухудшения будут рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди китайской молодёжи, которые уже сказываются на продажах.

«У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жёстче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», - отметил Павловский.

Он также не исключил, что в 2024 году цены на товары Chanel продолжат расти.

Ранее платформа Lyst, которая специализируется на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвала прозрачную обувь самой популярной в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

