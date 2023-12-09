СМИ: Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО
Историка моды Александра Васильева попросили проверить в Следственном комитете из-за осуждения специальной военной операции, пишет Telegram-канал Shot.
Так, требование направили представители организации «Ветераны России». До этого СМИ писали, что Васильев вернулся в Россию и преподает в Москве в МГУ.
Ранее сам Историк моды Александр Васильев подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор» и рассказал, кто займет кресло модного судьи вместо него.
«Есть обстоятельства, которые не позволяют мне занять кресло главного судьи, но это не значит, что я не вернусь в шоу. Это решение обоюдное. На мое место могут попробовать трех историков моды, у нас есть известные. Могут попробовать дизайнеров», - говорил он.
Он также поделился своими проектами и без лишней скромности рассказал о модных гастролях по всему миру, которым не мог уделить достаточно времени последние 10 лет из-за ежедневных съемок «Модного приговора».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru