СМИ: Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО

Ранее сам Историк моды Александр Васильев подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор» и рассказал, кто займет кресло модного судьи вместо него.

«Есть обстоятельства, которые не позволяют мне занять кресло главного судьи, но это не значит, что я не вернусь в шоу. Это решение обоюдное. На мое место могут попробовать трех историков моды, у нас есть известные. Могут попробовать дизайнеров», - говорил он.

Он также поделился своими проектами и без лишней скромности рассказал о модных гастролях по всему миру, которым не мог уделить достаточно времени последние 10 лет из-за ежедневных съемок «Модного приговора».

