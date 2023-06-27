Представитель Арбениной: Концерт «Ночных снайперов» в Ростове состоится
Концерт группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону состоится. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на представителя лидера коллектива Дианы Арбениной.
Выступление группы должно пройти 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Экспресс». По словам представителя Арбениной, «все по плану» и концерт состоится.
При этом на самой площадке заявили, что «Ночным снайперам» было отказано в предоставлении комплекса, и группа не будет выступать в «Экспрессе».
«Договора почасовой аренды у нас с ними нет. На нашей площадке точно не состоится», — отметил представитель КСК.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина попросила руководство комплекса «Экспресс» отменить выступление «Ночных снайперов». Позже стало известно, что мероприятие не состоится. Однако Диана Арбенина в интервью НСН заявила, что группа в ближайшее время даст концерты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Волгограде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru