Представитель Арбениной: Концерт «Ночных снайперов» в Ростове состоится

При этом на самой площадке заявили, что «Ночным снайперам» было отказано в предоставлении комплекса, и группа не будет выступать в «Экспрессе».

«Договора почасовой аренды у нас с ними нет. На нашей площадке точно не состоится», — отметил представитель КСК.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина попросила руководство комплекса «Экспресс» отменить выступление «Ночных снайперов». Позже стало известно, что мероприятие не состоится. Однако Диана Арбенина в интервью НСН заявила, что группа в ближайшее время даст концерты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Волгограде.

