Минкультуры отказалось выдать фильму «Брат 3» прокатное удостоверение
За неделю до премьеры показ фильма «Брат 3» в кинотеатрах страны оказался под угрозой срыва, заявил в эфире НСН глава дистрибьюции киноленты Владислав Пастернак.
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения картине режиссера Валерия Переверзева «Брат 3». Об этом НСН сообщил руководитель дистрибьюции фильма Владислав Пастернак.
Премьера «Брат 3» назначена на 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту фильм получит прокатное удостоверение.
«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», - сказал Пастернак.
По его словам, переговоры о прокатном удостоверении продолжались до самого конца рабочего дня. Команда проекта до последнего надеялась, что фильму дадут зеленый свет.
В случае, если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят, посетовал Пастернак.
«Кинотеатры уже формировали расписание на следующую неделю. Это просто прибавит всем работы, не сделав фильм лучше. Только возврат 700 билетов в Москве - это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра», - рассказал он.
Глава дистрибьюции фильма также ответил на критику хейтеров, считающих, что картина провалится в прокате. Для того, чтобы зрители оценили фильм, необходимо время, убежден он.
Как сообщает «Радиоточка НСН», режиссер «Брат 3» Валерий Переверзев назвал картину национальным достоянием России. Он отметил, что Минкульт регулярно поддерживал старания команды.
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