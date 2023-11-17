Минкультуры отказалось выдать фильму «Брат 3» прокатное удостоверение

Премьера «Брат 3» назначена на 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту фильм получит прокатное удостоверение.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», - сказал Пастернак.

По его словам, переговоры о прокатном удостоверении продолжались до самого конца рабочего дня. Команда проекта до последнего надеялась, что фильму дадут зеленый свет.

В случае, если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а затраченные на его раскрутку средства сгорят, посетовал Пастернак.