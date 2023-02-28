Джанго предложил создать комиссию по отбору артистов, желающих выступать в зоне СВО

Министерство культуры совместно с Минобороны работает над формированием агитбригад, которые будут выступать перед российскими войсками непосредственно в зоне СВО на Украине. Об этом сегодня заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью каналу «Россия 24». Поддубный одобрил инициативу Министерства культуры.

«Я по собственной инициативе даю бесплатные концерты с 2015 года, на моем счету их уже больше 150. Более того, езжу с концертами по линии и администрации президента, и Минобороны. Начинание Министерства культуры приветствую. Если позовут, могу присоединиться, но думаю, что не пригласят. Но если обратятся за помощью, за советом, всегда рады помочь», — сказал Поддубный.

Собеседник НСН отметил, что в организации таких концертов должны быть задействованы люди, разбирающиеся в их специфике, а также психологии военнослужащих и реальной обстановке на фронте.

«Они же должны осуществлять и отбор музыкантов. Недостаточно одного желания исполнителя поехать в “горячую точку”, нужно везти на фронт то, что действительно поможет бойцам. Нужна комиссия, которая грамотно регулировала бы состав агитбригад и их выступлений, а также служба, занимающаяся техническим обеспечением», — подчеркнул Джанго.

Музыкант добавил, что сегодня исполнили сами работают над технической составляющей выступления.

«У нас в Донецке есть друг, который сдает напрокат различное оборудование, например, усилители. Генераторы мы находим на месте у военнослужащих, как правило, они есть. Обычные розетки на 220 вольт тоже есть, если концерт проходит в казарме», — отметил собеседник НСН.

В заключение Джанго заявил, что артисты добровольно работают в зоне спецоперации.

«Даже клич кидать не надо, все уже там, вплоть до Чичериной. Нас не нужно объединять, мы и так работаем, причем за свои деньги», — заключил он.

Ранее певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина в разговоре с НСН заявила, что создание агитбригад, которые будут выступать перед российскими военными в зоне спецоперации на Украине, будет помощью бойцам для поднятия их духа.

