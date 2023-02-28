Джанго предложил создать комиссию по отбору артистов, желающих выступать в зоне СВО
При организации концертов в «горячих точках» важно создать комиссию, занимающуюся отбором исполнителей и репертуара, сказал НСН Алексей Поддубный.
Артисты охотно едут выступать на передовой, поэтому инициатива создавать агитбригады - это благое начинание, заявил НСН лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный.
Министерство культуры совместно с Минобороны работает над формированием агитбригад, которые будут выступать перед российскими войсками непосредственно в зоне СВО на Украине. Об этом сегодня заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью каналу «Россия 24». Поддубный одобрил инициативу Министерства культуры.
«Я по собственной инициативе даю бесплатные концерты с 2015 года, на моем счету их уже больше 150. Более того, езжу с концертами по линии и администрации президента, и Минобороны. Начинание Министерства культуры приветствую. Если позовут, могу присоединиться, но думаю, что не пригласят. Но если обратятся за помощью, за советом, всегда рады помочь», — сказал Поддубный.
Собеседник НСН отметил, что в организации таких концертов должны быть задействованы люди, разбирающиеся в их специфике, а также психологии военнослужащих и реальной обстановке на фронте.
«Они же должны осуществлять и отбор музыкантов. Недостаточно одного желания исполнителя поехать в “горячую точку”, нужно везти на фронт то, что действительно поможет бойцам. Нужна комиссия, которая грамотно регулировала бы состав агитбригад и их выступлений, а также служба, занимающаяся техническим обеспечением», — подчеркнул Джанго.
Музыкант добавил, что сегодня исполнили сами работают над технической составляющей выступления.
«У нас в Донецке есть друг, который сдает напрокат различное оборудование, например, усилители. Генераторы мы находим на месте у военнослужащих, как правило, они есть. Обычные розетки на 220 вольт тоже есть, если концерт проходит в казарме», — отметил собеседник НСН.
В заключение Джанго заявил, что артисты добровольно работают в зоне спецоперации.
«Даже клич кидать не надо, все уже там, вплоть до Чичериной. Нас не нужно объединять, мы и так работаем, причем за свои деньги», — заключил он.
Ранее певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина в разговоре с НСН заявила, что создание агитбригад, которые будут выступать перед российскими военными в зоне спецоперации на Украине, будет помощью бойцам для поднятия их духа.
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