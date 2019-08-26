Без претензий. Организаторы иска просят помощи у Шварценеггера и Чана

Организаторы иска к актёрам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру не имеют агрессивным намерений в отношении звёзд Голливуда. Об этом на пресс-конференции НСН заявил юрист, участник процедуры банкротства кинокомпании «Русская фильм группа» Максим Доценко.

«Цель – не взыскать с них деньги, а попросить их о помощи в разрешении долгового спора. Мы никоим образом не подвергали сомнению их порядочность и деловую репутацию. Мы говорим лишь о том, что они связались с определёнными лицами из России, в отношении которых есть вопросы по добросовестности. Наша цель, используя авторитет актеров, обратить их внимание на это дело, и с их помощью достичь мирового соглашения по банкротству «Русской фильм группы». Они могут выступить переговорщиками в ситуации, которую мы не можем разрулить в рамках судебных процессов и обычных процедур. С вероятностью 99% уверен, что для них каких-то негативных последствий по иску не наступит», - подчеркнул Максим Доценко.

Ранее на пресс-конференции НСН представитель коллекторов завил, что они готовятся отправить десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско.

«Русская фильм группа» требует взыскать с ответчиков 216 миллиона рублей. Она финансировала создание фильма «Тайна печати дракона» с привлечением инвесторов, однако дохода от организаторов так и не получила.

«Тайна печати дракона» — российско-китайский фильм Олега Степченко, сиквел «Вия», в котором Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер играют в эпизодах. Сначала картину хотели назвать «Вий 2: путешествие в Китай», однако в итоге поменяли из-за звёзд Голливуда.

