Актер Розин признался, что Звягинцев проводит кастинги к фильмам по полгода
Актер Алексей Розин, который снялся в трех картинах кинорежиссера Андрея Звягинцева, заявил, что не все зрители любят картины режиссера, потому что он поднимает тяжелые темы, а не снимает развлекательное жанровое кино.
«В трагедии мы работаем с собственными страхами. Когда сталкиваешься со страхом, возникает защитная реакция. Зачастую это смех, но подобная реакция бывает у тех, кто действительно готов работать со страхами, недостатками, заглядывать в себя и пытаться изменить что-то к лучшему. Другая защитная реакция — отрицание. Люди говорят: «Нет, так не бывает! Это все выдумки, чтобы очернить, чтобы добавить в нашу жизнь грязи». Тут каждому свое», — сказал Розин в интервью «Газете.Ru».
По словам актера, на съемочной площадке между ним и Звягинцевым было определенное взаимопонимание. Однако Разин подчеркнул, что не считает себя одним из любимых актеров Звягинцева, потому что на каждую свою новую роль он проходил такой же кастинг, как и все остальные артисты. Розин отметил, что Звягинцев в принципе довольно щепетильно относится к подбору актеров. Иногда, по словам Розина, кастинги могут длиться по полгода.
Ранее актриса Олеся Фаттахова рассказала о своей героине в детективном сериале «Лиса», отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией
- Эксперт рассказал, что бомбы в гаджетах «Хезболлы» мог запустить светодиод
- В Ливане число погибших при взрывах устройств связи возросло до 32
- СМИ: Актера Хабенского госпитализировали в Москве
- Продюсер Дворцов: Лепс получает до 6 млн рублей за выступление
- При Минпросвещения РФ создали Всероссийский родительский комитет
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Актер Розин признался, что Звягинцев проводит кастинги к фильмам по полгода
- РФС признал Тюкавина лучшим футболистом в сезоне-2023/24
- Бастующих сотрудников Boeing отправили в неоплачиваемый отпуск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru