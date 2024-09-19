Актер Розин признался, что Звягинцев проводит кастинги к фильмам по полгода

«В трагедии мы работаем с собственными страхами. Когда сталкиваешься со страхом, возникает защитная реакция. Зачастую это смех, но подобная реакция бывает у тех, кто действительно готов работать со страхами, недостатками, заглядывать в себя и пытаться изменить что-то к лучшему. Другая защитная реакция — отрицание. Люди говорят: «Нет, так не бывает! Это все выдумки, чтобы очернить, чтобы добавить в нашу жизнь грязи». Тут каждому свое», — сказал Розин в интервью «Газете.Ru».

По словам актера, на съемочной площадке между ним и Звягинцевым было определенное взаимопонимание. Однако Разин подчеркнул, что не считает себя одним из любимых актеров Звягинцева, потому что на каждую свою новую роль он проходил такой же кастинг, как и все остальные артисты. Розин отметил, что Звягинцев в принципе довольно щепетильно относится к подбору актеров. Иногда, по словам Розина, кастинги могут длиться по полгода.

Ранее актриса Олеся Фаттахова рассказала о своей героине в детективном сериале «Лиса», отмечает RT.

