МЧС доставило в Мьянму еще свыше 59 тонн гуманитарной помощи

Уточняется, что два борта ведомства доставили в пострадавшую от землетрясения страну ещё свыше 59 тонн гуманитарной помощи.

«Это передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости», - говорится в сообщении.

Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. По последним данным, погибли не менее 3,6 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали, сообщает RT.

