МЧС доставило в Мьянму еще свыше 59 тонн гуманитарной помощи
9 апреля 202519:01
Россия отправила в Мьянму ещё два самолёта Ил-76 с гуманитарным грузом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что два борта ведомства доставили в пострадавшую от землетрясения страну ещё свыше 59 тонн гуманитарной помощи.
«Это передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости», - говорится в сообщении.
Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. По последним данным, погибли не менее 3,6 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru