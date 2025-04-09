Группа Maroon 5 анонсировала новый альбом

В эфире «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном» музыкан отметил, что появившиеся в СМИ слухи о новой студийной работе правдивы.

Левин также указал, что не может раскрыть всех подробностей, но при этом рассказал, что новая музыка от Maroon 5 появится очень скоро.

«Сингл выйдет в конце месяца, альбом выйдет летом... А осенью нас ждёт тур», - заключил он.

Ранее композиция «Moves Like Jagger», которую группа Maroon 5 исполнила вместе с Кристиной Агилерой, вошла в тройку самых популярных песен десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

