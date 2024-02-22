Посвященная джазу фотовыставка открылась в Москве

Фотовыставка, приуроченная к юбилею Международного фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза», открылась в Москве на Страстном бульваре. Экспозиция, на которой представлены фотографии участников фестиваля разных лет, будет доступна посетителям до 12 марта. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

Конкурс «Детский триумф джаза» проходит с 2015 года. На сцене Театрального зала Московского Международного Дома музыки (ММДМ) 6 марта пройдет гала-концерт конкурса. Также гостей ММДМ ждет взрослая программа — она пройдет с 9 по 11 марта в Светлановском зале.