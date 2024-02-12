В Москве открылась выставка «Город для жизни»

В центре Москвы открылась фотовыставка «Город для жизни», посвященная проектам для создания комфортной городской среды. Об этом рассказал первый заместитель директора ГлавАПУ Артём Дедков.

«Сегодня в строительстве основной акцент делается на комплексном развитии территорий. При создании таких проектов горожане сразу получают всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности», - добавил он.

По словам Дедкова, столица занимает лидирующую позицию по индексу качества городской среды среди всех городов страны. Ежегодно в Москве возводятся новые жилые комплексы, благоустраиваются общественные пространства, а промзоны превращаются в многофункциональные городские кварталы.

Новая выставка представит фотоснимки объектов, которые были созданы для улучшения условий комфортной жизни в городе. Посетить ее можно до 25 февраля.



