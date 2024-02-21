Выставка работ Василия Сурикова побьет рекорды по посетителям «Русского музея»

По её словам, выставка, которая проходит в Корпусе Бенуа, наверняка принесет абсолютно рекордный показатель по посещаемости за всю историю музея.

Манилова отметила, что на Сурикова в основном приходят индивидуальные посетители, а не организованные туристические группы. Она подчеркнула, что число гостей выставки могло быть еще больше, но вместимость музейных залов не позволяет пропускать больше людей.

«Мы можем предельно каждые полчаса продать только 150 билетов - и это приводит к тому, что зал заполнен полностью», - пояснила гендиректор «Русского музея».

Ранее стало известно, что картину Брюллова «Христос во гробе» впервые представят в Русском музее, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

