«От Лариной до Маргариты»: Названы самые популярные героини русской классики

Самой популярной среди россиян героиней классических литературных произведений является Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», сообщили НСН в группе компаний «ЛитРес» со ссылкой на соответствующий опрос.

За Ларину проголосовал 51% респондентов. Второе место заняла Анна Каренина (37%) из одноименного романа Льва Толстого, третье – Маргарита (36%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. В ТОП-5 также вошли Наташа Ростова (18%) из романа Льва Толстого «Война и мир» и Маша Миронова (18%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина.

«Молодец, что дерзнул!»: Станет ли «Онегин» лучшим фильмом Андреасяна

Главными чертами женщин из русской классики назвали стойкость перед трудностями (59%), доброту (52%) и самоотверженность (45%). Опрос проводился в марте 2024 года.

7 марта состоится премьера фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, в котором Татьяну Ларину сыграла Елизавета Моряк. Кинокритик Роман Григорьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Андреасяна «мужиком» за его дерзость экранизировать классику, допустив, что картину будут ругать.

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ФОТО: РИА Новости
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