Последняя песня The Beatles «Now and Then» выйдет 2 ноября

Песня Джона Леннона «Now and Then» 1978 года, законченная Полом Маккартни и Ринго Старром, будет опубликована 2 ноября 2023 года - более четырех десятилетий спустя.

«Не выдыхается»: Названа подходящая к 2022-2023 году песня The Beatles

Как сообщается на сайте группы, в основе композиции лежит домашняя демонстрационная запись Леннона, который спел песню под аккомпанемент фортепьяно.

«Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на сингле кроме последней песней группы будет её дебютный трек 1962 года «Love Me Do». Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos. Клип на «Now And then» представят 3 ноября.

Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с применением технологии искусственного интеллекта пластинки The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: альбом Beatles
ТЕГИ:КультураРок-музыкаКлипПесняThe Beatles

Горячие новости

Все новости

партнеры