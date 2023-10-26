Последняя песня The Beatles «Now and Then» выйдет 2 ноября
Песня Джона Леннона «Now and Then» 1978 года, законченная Полом Маккартни и Ринго Старром, будет опубликована 2 ноября 2023 года - более четырех десятилетий спустя.
Как сообщается на сайте группы, в основе композиции лежит домашняя демонстрационная запись Леннона, который спел песню под аккомпанемент фортепьяно.
«Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что на сингле кроме последней песней группы будет её дебютный трек 1962 года «Love Me Do». Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos. Клип на «Now And then» представят 3 ноября.
Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с применением технологии искусственного интеллекта пластинки The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru