Последняя песня The Beatles «Now and Then» выйдет 2 ноября

Как сообщается на сайте группы, в основе композиции лежит домашняя демонстрационная запись Леннона, который спел песню под аккомпанемент фортепьяно.

«Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на сингле кроме последней песней группы будет её дебютный трек 1962 года «Love Me Do». Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos. Клип на «Now And then» представят 3 ноября.

Ранее Пол Маккартни анонсировал выход созданной с применением технологии искусственного интеллекта пластинки The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

