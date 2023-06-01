По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу

Из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора продюсерской компании «Наше шоу» Наталью Локтеву.

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По ее словам, в проект инвестировано 200 миллионов рублей. Постановщиком спектакля станет лауреат «Золотой маски» Нина Чусова, музыкой займется Сергей Жуков.

Ответственным за цирковую часть является солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Артисты балета Аллы Духовой Todes будут исполнять танцы.

Премьера состоится 27 июля. Постановка отправится в гастроли по России.

Фильм «Чебурашка» собрал рекордные для российского кинопроката 6,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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