По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу
Из фильма «Чебурашка» планируется сделать музыкально-цирковое представление, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора продюсерской компании «Наше шоу» Наталью Локтеву.
По ее словам, в проект инвестировано 200 миллионов рублей. Постановщиком спектакля станет лауреат «Золотой маски» Нина Чусова, музыкой займется Сергей Жуков.
Ответственным за цирковую часть является солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. Артисты балета Аллы Духовой Todes будут исполнять танцы.
Премьера состоится 27 июля. Постановка отправится в гастроли по России.
Фильм «Чебурашка» собрал рекордные для российского кинопроката 6,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу
- Пашинян: ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ
- В ФРГ вышли на след возможного исполнителя теракта на «Северных потоках»
- Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет
- Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили
- Путин поддержал переизбрание губернатора Воробьева на новый срок
- Глава Шебекино рассказал о звонке Путина с предложением о помощи
- Россия ограничила регистрацию кораблей по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака
- Минобороны РФ: В атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских военных
- «Откуда такая фамильярность?»: командир ЧВК «Вагнер» ответил главе парламента Чечни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru