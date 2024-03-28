После теракта в «Крокусе» россияне вернули 100 тысяч билетов на концерты

По словам эксперта, у граждан остается на руках 6–7 млн билетов на различные события, приобретенных ранее, общей стоимостью 13–15 млрд рублей. В свою очередь, в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» (управляющего агрегаторами Ticketland, MTC Live, Ticketscloud) заявили о возврате до 60 тысяч билетов.

Как отметил Бабич, количество массовых мероприятий, отмененных после теракта по всей России, на период текущих продаж (около года) составляет 1,5–2 тысячи, или около 3%. Большинство организаторов пытаются перенести события на более поздние даты.

По словам главы агентства InterMedia Евгения Сафронова, после трагедии в «Крокусе» продажи билетов на концерты сократились на 60–70%. При этом эксперт отметил, что спрос на массовые мероприятия уже начал восстанавливаться, а часть отмененных «в моменте» событий все же состоится.

