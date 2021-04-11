После семилетней паузы «Художественный электро-театр» получил новую жизнь
В «Художественном электро-театре» спустя семь лет после простоя возобновили кинопоказы. Здесь завершилась реставрация, которая началась два года назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Реставраторам из нескольких архитектурных бюро удалось воссоздать задумки Федора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912–1913 годах. Современный «Художественный», по мнению специалистов, стал логичным продолжением проекта гениального Шехтеля.
«В частности, нашли основу из терразита — естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. У нас не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было. Мы изготовили такой же терразит. Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху», - сказал руководитель архитектурной мастерской «Фаросъ» Денис Писарев.
По словам реставратора, чтобы добиться цвета фасада, который задумал Шехтель, пришлось много работать. После смешивания различных оттенков краски ждали необходимой химической реакции 20 дней. Специалисты отмечают, что цветовое решение фасада приблизится к оригиналу примерно через пять лет, когда на краску повлияют внешние факторы, в том числе солнечный свет.
После реставрации в кинотеатре разрушили фальшпотолок советских времен и открыли оконный витраж, два лепных карниза и алебастровые вентиляционные решетки, будто сплетенные из стеблей и цветов, появилась лестница.
Теперь москвичи могут увидеть воплощение идей Шехтеля в уникальном действующем здании.
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