Кинотеатр «Художественный» откроется в Москве 9 апреля
2 апреля 202113:55
Кинотеатр «Художественный» откроется в Москве 9 апреля, передает ТАСС.
Билеты начнут продавать на сайте кинотеатра 5 апреля, он откроется российской премьерой фильма «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях, который номинирован на «Оскар».
Реставрация первого кинотеатра Москвы началась в 2014 году, с 2016 года работы вела A&NN Александра Мамута. Само здание было построено в 1909 году по проекту архитектора Федора Шехтеля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru