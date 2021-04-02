Кинотеатр «Художественный» откроется в Москве 9 апреля, передает ТАСС.

Билеты начнут продавать на сайте кинотеатра 5 апреля, он откроется российской премьерой фильма «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях, который номинирован на «Оскар».

Реставрация первого кинотеатра Москвы началась в 2014 году, с 2016 года работы вела A&NN Александра Мамута. Само здание было построено в 1909 году по проекту архитектора Федора Шехтеля.



