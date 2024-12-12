СМИ: Режиссер Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру Картозии

Режиссер фильмов «Онегин» и «Непрощенный» Сарик Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру и гендиректору телеканалов «Пятница!» и «Супер»/«Суббота» Николаю Картозии, сообщил «МК».

По данным издания, претензии Андреасяна связаны с публичной критикой его творчества, которую Картозия позволял себе в этом году. В частности, Картозия писал, что «фильмы (Сарика – прим. НСН) объединяют людей в ненависти к его фильмам».

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Однако к каким конкретно фразам относятся претензии режиссера, и какова сумма иска, пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Андреасян планирует снять сериал про изнанку модельного бизнеса в СССР на рубеже 1980-1990-х голов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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