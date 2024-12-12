СМИ: Режиссер Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру Картозии

Режиссер фильмов «Онегин» и «Непрощенный» Сарик Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к телепродюсеру и гендиректору телеканалов «Пятница!» и «Супер»/«Суббота» Николаю Картозии, сообщил «МК».

По данным издания, претензии Андреасяна связаны с публичной критикой его творчества, которую Картозия позволял себе в этом году. В частности, Картозия писал, что «фильмы (Сарика – прим. НСН) объединяют людей в ненависти к его фильмам».