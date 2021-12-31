«Пороховая бочка»: Хелависа рассказала, каким был для нее 2021 год

Певица Хелависа в эфире НСН призналась, что уходящий год выдался для нее еще более тяжелым, чем первый пандемийный - 2020-й.

«Никто не мог этого предположить, но 2021 год оказался еще тяжелее, чем 2020. Если в 2020 для нас просто все замедлилось, остановилось, перезагрузилось, то 2021 год стал годом постоянной тревоги, непредсказуемых изменений – годом "пороховой бочки"», - отметила она.

Исполнительница также поздравила россиян с Новым годом.