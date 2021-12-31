«Пороховая бочка»: Хелависа рассказала, каким был для нее 2021 год

Основатель группы "Мельница" Хелависа призвала россиян к активной жизни в новом году. 


Певица Хелависа в эфире НСН призналась, что уходящий год выдался для нее еще более тяжелым, чем первый пандемийный - 2020-й.

«Никто не мог этого предположить, но 2021 год оказался еще тяжелее, чем 2020. Если в 2020 для нас просто все замедлилось, остановилось, перезагрузилось, то 2021 год стал годом постоянной тревоги, непредсказуемых изменений – годом "пороховой бочки"», - отметила она.

Исполнительница также поздравила россиян с Новым годом.

Дед Мороз из Великого Устюга любит получать подарки, сделанные руками детей
«Я всем нам желаю, чтобы, наконец, пороховые бочки из-под наших кресел исчезли. Я желаю, чтобы у всех работа, жизнь и путешествия начали двигаться в новом направлении. Будем жить! С Новым годом», - пожелала она.

Хелависа - российская певица, музыкант, писатель. Она является основательницей и лидером музыкальной фолк-рок группы «Мельница». Настоящее имя исполнительницы – Наталья О’Шей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПраздникиКультураМузыкантыНовый ГодПоздравление
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры