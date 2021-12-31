«Пороховая бочка»: Хелависа рассказала, каким был для нее 2021 год
31 декабря 202116:45
Екатерина Галайда
Основатель группы "Мельница" Хелависа призвала россиян к активной жизни в новом году.
Певица Хелависа в эфире НСН призналась, что уходящий год выдался для нее еще более тяжелым, чем первый пандемийный - 2020-й.
«Никто не мог этого предположить, но 2021 год оказался еще тяжелее, чем 2020. Если в 2020 для нас просто все замедлилось, остановилось, перезагрузилось, то 2021 год стал годом постоянной тревоги, непредсказуемых изменений – годом "пороховой бочки"», - отметила она.
Исполнительница также поздравила россиян с Новым годом.
«Я всем нам желаю, чтобы, наконец, пороховые бочки из-под наших кресел исчезли. Я желаю, чтобы у всех работа, жизнь и путешествия начали двигаться в новом направлении. Будем жить! С Новым годом», - пожелала она.
Хелависа - российская певица, музыкант, писатель. Она является основательницей и лидером музыкальной фолк-рок группы «Мельница». Настоящее имя исполнительницы – Наталья О’Шей.
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31 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru