Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым рассказал о пожаре на площадке

По его словам, в момент происшествия съёмочный процесс уже был завершен и съёмочная группа на площадке отсутствовала. Поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

«Съёмки фильма продолжаются... на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — отметил он.

Буслов добавил, что декорации ленты пострадали частично.

Ране стало известно, что в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области загорелись декорации для проведения киносъёмок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

