Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым рассказал о пожаре на площадке
Пожар, произошедший на съёмочной площадке фильма «Молодинская битва», не повлиял на график работ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал режиссёр и продюсер картины Константин Буслов.
По его словам, в момент происшествия съёмочный процесс уже был завершен и съёмочная группа на площадке отсутствовала. Поэтому обошлось без жертв и пострадавших.
«Съёмки фильма продолжаются... на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — отметил он.
Буслов добавил, что декорации ленты пострадали частично.
Ране стало известно, что в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области загорелись декорации для проведения киносъёмок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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