Порадовал только «Батя»: Кинотеатры в РФ могут оказаться под угрозой закрытия

Если в этом году кинотеатры не достигнут отметки прошлого года в 120 млн зрителей, то окажутся просто под угрозой закрытия, заявил НСН Роман Исаев.

Сильное снижение посещаемости кинотеатров связано в первую очередь с очень слабым репертуаром, людям просто «нечему радоваться» в прокате, последней успешной картиной стал только фильм «Батя 2. Дед». Об этом в беседе с НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Посещаемость кинотеатров за первый квартал 2025 года оказалась минимальной за последние три года и приблизилась к абсолютному антирекорду за 11 лет подсчетов – показателю первых месяцев 2022 года. По данным ЕАИС Фонда кино, за прошедшие январь—март в кино сходили 39,3 млн зрителей. Исаев отметил, что ситуация действительно плачевная.

«Падение посещаемости, прежде всего, вызвано очень слабым репертуаром в этом году. И, собственно, людям просто нечего смотреть в кино, поэтому они туда не идут. За последние недели только фильм «Батя» порадовал. Больше радоваться в кинопрокате нечему. Что касается посещаемости и точки выживания кинотеатров, то мы в прошлом году увидели 120 миллионов зрителей, и если эта цифра не будет достигнута в этом году, а её не будет с вероятностью 99%, то большое количество кинотеатров окажется просто под угрозой закрытия. Потому что себестоимость их обслуживания не покрывается кассовыми сборами и уровнем посещаемости», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, улучшить ситуацию могла бы только популяризация походов в кино и, конечно, качественный репертуар.

«Прежде всего, это возвращение крупного западного репертуара. Во-вторых, какая-то системная популяризация посещения кинотеатров как таковых на государственном уровне. Ну и, естественно, больше отечественных фильмов, кассовых, зрительских, которые создают зрителям желание идти в кино», - подытожил собеседник НСН.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал флагманом и обеспечил достойные сборы другим картинам, поскольку зрители чаще узнают о новых лентах из трейлеров в кинотеатрах.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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