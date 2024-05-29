Поработавший в Голливуде актер заявил, что Россия заместит все фильмы
Отечественный кинематограф сможет заместить все голливудские фильмы, при этом в отрасли всегда будет чего-то не хватать, отметил в эфире НСН Игорь Жижикин.
Российский кинематограф еще никогда не развивался так стремительно, как сейчас: появилась масса новых фильмов, сериалов и киноплатформ, заявил российский и американский актер, продюсер Игорь Жижикин в разговоре с НСН.
«Думаю, мы сможем заместить весь Голливуд. Не хватает чего-то всегда, и будет не хватать... И это хорошо, потому что нужно развиваться. Российский кинематограф стремительно развивается, как ракета уходит в космос. Я чувствую это по себе, по свои работам, по тому, как вкладываются сейчас в кинопроизводство, сколько появляется новых и платформ, и фильмов, и сериалов, и режиссеров талантливых, и актеров… Сейчас люди могут себя проявить. Мне кажется, что стремительнее еще не было никогда. Надеюсь, кинотеатры никуда не уйдут, а поход в кино останется семейной традицией», – сказал Жижикин на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво».
Также он посоветовал россиянам обратить внимание на комедии и семейное кино.
«Советую смотреть комедии, я пытаюсь сейчас больше в этом жанре… Я слишком много играю военных, бизнесменов, хулиганов. Мне нравится семейное кино хорошее, чтобы зацепить всю аудиторию. У меня есть проекты, которые сняты и еще не вышли. Надеюсь, выйдет много, снимают много замечательного и прекрасного», – добавил собеседник НСН.
Игорь Жижикин работал в Голливуде со Стивеном Спилбергом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом, Анджелиной Джоли и многими другими. Наиболее известен ролью полковника Довченко в американском приключенческом художественном фильме Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В фильмографии актера насчитывается 120 фильмов и сериалов, передает «Радиоточка НСН».
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