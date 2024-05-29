Два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля

Два фильма из России вошли в конкурсную программу 26-го Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 14 по 23 июня, передает ТАСС.

Снятый в России короткометражный фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля

Показ на киносмотре российско-грузинской картины Бакура Бакурадзе «Снежинки на моем дворе» станет её мировой премьерой. Лента вошла в основной конкурс полнометражных картин.

Россию представит также короткометражная анимационная работа Александра Храмцова «Ручей, который течет в горы». Помимо неё в этом разделе представлены ещё четыре короткометражные анимационные ленты из Великобритании, Ирана, Испании, и Китая.

Ранее стало известно, что новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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