Два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля
Два фильма из России вошли в конкурсную программу 26-го Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 14 по 23 июня, передает ТАСС.
Показ на киносмотре российско-грузинской картины Бакура Бакурадзе «Снежинки на моем дворе» станет её мировой премьерой. Лента вошла в основной конкурс полнометражных картин.
Россию представит также короткометражная анимационная работа Александра Храмцова «Ручей, который течет в горы». Помимо неё в этом разделе представлены ещё четыре короткометражные анимационные ленты из Великобритании, Ирана, Испании, и Китая.
Ранее стало известно, что новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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