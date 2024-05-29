Два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля

Показ на киносмотре российско-грузинской картины Бакура Бакурадзе «Снежинки на моем дворе» станет её мировой премьерой. Лента вошла в основной конкурс полнометражных картин.

Россию представит также короткометражная анимационная работа Александра Храмцова «Ручей, который течет в горы». Помимо неё в этом разделе представлены ещё четыре короткометражные анимационные ленты из Великобритании, Ирана, Испании, и Китая.

Ранее стало известно, что новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

