Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады
В провинции мюзиклы сегодня заменили концерты эстрадных артистов, сообщил НСН Алексей Лосихин.
Звезды эстрады стали реже приезжать с концертами в провинцию, что положительно сказалось на популярности мюзикла, сказал в пресс-центре НСН солист мюзиклов, композитор и продюсер Алексей Лосихин.
«Сейчас информационный голод у людей в провинции. Мы часто гастролируем, и я вижу, что раньше в провинции висели плакаты эстрадных концертов – пять человек на сцене, включая музыкантов и звезду. Сейчас звезды перестали ездить, нишу надо чем-то заполнять. Я часто вижу афишу мюзикловых шоу в провинции на тех местах, где раньше висели афиши наших эстрадных звезд», - объяснил он.
Ранее поэт, драматург, автор пьесы мюзикла «Любовь без памяти» Антон Аносов заявил «Радиоточке НСН», что мюзиклы в России сегодня интересны как школьникам, так и зрителям старше 80 лет. Этому, по его словам, способствует широкий репертуар, ведь для просмотра доступны как постановки по произведениям Антона Чехова, так и по произведениям Басты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Как у индейцев»: Юрист объяснил риски «примирения» по уголовным статьям
- Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России
- В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв
- Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады
- От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
- В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
- В России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей
- Долина во время продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru