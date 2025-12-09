Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады

«Сейчас информационный голод у людей в провинции. Мы часто гастролируем, и я вижу, что раньше в провинции висели плакаты эстрадных концертов – пять человек на сцене, включая музыкантов и звезду. Сейчас звезды перестали ездить, нишу надо чем-то заполнять. Я часто вижу афишу мюзикловых шоу в провинции на тех местах, где раньше висели афиши наших эстрадных звезд», - объяснил он.

Ранее поэт, драматург, автор пьесы мюзикла «Любовь без памяти» Антон Аносов заявил «Радиоточке НСН», что мюзиклы в России сегодня интересны как школьникам, так и зрителям старше 80 лет. Этому, по его словам, способствует широкий репертуар, ведь для просмотра доступны как постановки по произведениям Антона Чехова, так и по произведениям Басты.

