Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя

«Мы 25 лет до начала пандемии продавали билеты на поп-рок. Поп-рок был доминирующим лидером в продаже билетов и эмоций. С наступлением новейшего времени мир немного изменился. Мюзикл сочетает в себе разные формы бытия. Наверное, поэтому за отсутствием широкого разнообразного контента, мюзикл нашел в себе отражение многих жизненных процессов. Особенно на фоне флагмана Театра МДМ, который вышел во время пандемии и с началом СВО с феноменально успешным продуктом – «Ничего не бойся, я с тобой». Мюзикл прочно занял место в жизни москвичей, в первую очередь. Авторам этого нетленного шедевра удалось сплести запрос на простые формы, которые поддерживают нас морально, эмоционально и духовно. Мы стараемся удивлять публику чем-то интересным. Не забываем о моральной стороне, запрос на которую в обществе высокий. Люди устали от разных разборок, прокуратуры, еще чего-то, что окружало в жизни. Поэтому потянулись к мюзиклам, там стало тепло духовно, душевно», - сказал он.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» основан на песнях советской рок-группы «Секрет», включая такие хиты, как «Алиса», «Привет», «Домой», «Ленинградское время», «Тысяча пластинок».

Ранее продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров тоже рассказал «Радиоточке НСН», что в России сейчас набирают популярность так называемые джукбокс-мюзиклы — постановки, основанные на уже известных песнях.

