Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
Популярность мюзиклов объясняется тем, что этот жанр попал в важный социальный запрос аудитории, сказал НСН Эдуард Ратников.
Зрители нуждались в морально поддерживающем контенте, и мюзиклы удовлетворили эту потребность аудитории, заявил в пресс-центре НСН генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуард Ратников.
«Мы 25 лет до начала пандемии продавали билеты на поп-рок. Поп-рок был доминирующим лидером в продаже билетов и эмоций. С наступлением новейшего времени мир немного изменился. Мюзикл сочетает в себе разные формы бытия. Наверное, поэтому за отсутствием широкого разнообразного контента, мюзикл нашел в себе отражение многих жизненных процессов. Особенно на фоне флагмана Театра МДМ, который вышел во время пандемии и с началом СВО с феноменально успешным продуктом – «Ничего не бойся, я с тобой». Мюзикл прочно занял место в жизни москвичей, в первую очередь. Авторам этого нетленного шедевра удалось сплести запрос на простые формы, которые поддерживают нас морально, эмоционально и духовно. Мы стараемся удивлять публику чем-то интересным. Не забываем о моральной стороне, запрос на которую в обществе высокий. Люди устали от разных разборок, прокуратуры, еще чего-то, что окружало в жизни. Поэтому потянулись к мюзиклам, там стало тепло духовно, душевно», - сказал он.
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» основан на песнях советской рок-группы «Секрет», включая такие хиты, как «Алиса», «Привет», «Домой», «Ленинградское время», «Тысяча пластинок».
Ранее продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров тоже рассказал «Радиоточке НСН», что в России сейчас набирают популярность так называемые джукбокс-мюзиклы — постановки, основанные на уже известных песнях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
- В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
- В России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей
- Долина во время продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации
- Не понимают последствий: Чем Россия ответит на конфискацию ее активов Европой
- Недобровольное согласие: Кто выиграет от повышения лимитов сверхурочной работы
- Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина
- Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru