«Попса в трауре!»: Садальский об отмене «Новой волны»

Садальский считает, что проведение этого конкурса важно только для известных артистов, поэтому их и не устраивает перенос мероприятия.

Ранее оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» объявил о переносе мероприятия на 2023 год из-за технических и логистических трудностей.