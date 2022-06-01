«Попса в трауре!»: Садальский об отмене «Новой волны»

Российский актер Станислав Садальский в своем Telegram-канале иронично прокомментировал отмену ежегодного песенного конкурса «Новая волна», отметив, что традиция проведения этого мероприятия уже изжила себя.

«Попса в трауре! Главными героями конкурса всегда становились молодые артисты, которых, к сожалению, мы в основном видели первый и последний раз и только на конкурсной сцене», - написал он.

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Садальский считает, что проведение этого конкурса важно только для известных артистов, поэтому их и не устраивает перенос мероприятия.

Ранее оргкомитет международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» объявил о переносе мероприятия на 2023 год из-за технических и логистических трудностей.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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